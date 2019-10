ASSE : Puel ou Sylvinho, Pierre Ménès a voté

Dans : ASSE, Ligue 1.

Même si comme de nombreux observateurs neutres il n’a pas réellement vibré devant le derby ASSE-OL de dimanche soir, Pierre Ménès admet que Claude Puel a donné une leçon de coaching à Sylvinho. Car pendant que le nouvel entraîneur de Saint-Etienne faisait des choix forts par rapport à l’équipe qui avait fait match nul contre Wolfsburg, l'ancien technicien brésilien de l’Olympique Lyonnais, officiellement écarté ce lundi soir, n’a rien changé dans son onze de départ qui avait gagné à Leipzig. Pour Pierre Ménès, en prenant des risques, Claude Puel a fait le bon choix et mérite de rafler finalement la mise grâce au but de Robert Beric dans les dernières minutes du derby.

Sur son blog, le consultant de Canal+ affiche la couleur, et elle est verte. « Pour son premier match et après seulement 48 heures à la tête de l’équipe, Puel a pris des risques. Bouanga piston droit, Abi et Diony devant, Khazri sur le banc. De vrais choix qui se sont avérés payants parce que les Verts se sont montrés globalement plus dangereux que les Gones sur l’ensemble du match et ont arraché la victoire à la 90e minute sur un joli centre de Boudebouz repris d’une non moins jolie tête par Beric », fait remarquer Pierre Ménès.