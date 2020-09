ASSE : Fofana restera à St-Etienne, les dirigeants insistent

Dans : ASSE.

Face au forcing de Leicester, les responsables de l'AS Saint-Etienne refusent toujours de vendre Wesley Fofana. Le défenseur des Verts va devoir l'accepter.

Forfait la semaine passée lors du nul ramené par l’ASSE de Nantes, Wesley Fofana a débuté sur le banc contre Rennes, samedi à Geoffroy-Guichard, avant d’entrer en jeu pour la seconde période. Le jeune défenseur de Saint-Etienne n’a pas été en mesure d’empêcher à lui tout seul la défaite des Verts face à une formation bretonne très solide, mais Wesley Fofana a joué sans sembler de son souci au genou…et ses états d’âme. Car le natif de Marseille ne le cache pas, il veut rejoindre Leicester d’ici la fin du mercato, la Premier League le tentant beaucoup plus qu’une saison supplémentaire en Ligue 1 avec la formation de Claude Puel. Mais ce dernier n’est pas de cet avis, et il a clairement fait savoir à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo qu’il comptait sur son défenseur.

Un message qui, si l’on en croit Le Progrès, a été reçu 5 sur 5 dans les bureaux de l’Etrat. Car même si Leicester a déjà envoyé une proposition à hauteur de 35ME, ce qui n’est pas rien, elle n’a même pas été étudiée par les dirigeants stéphanois. « La direction de l’ASSE l’affirme aujourd’hui, Wesley Fofana restera au moins encore une saison malgré les 35ME mis sur la table pas les Anglais », explique le quotidien régional. Une position claire et nette à presque une semaine de la fin du mercato d’été. Reste à savoir ce que le duo Romeyer-Caïazzo fera si leurs homologues des Foxes poussent le curseur un peu plus loin, ce qui n'est pas encore le cas.