ASSE : Puel en remet une couche sur Kolodziejczak !

Dans : ASSE.

Réagissant aux propos de Timothée Kolodziejczak, Claude Puel a une nouvelle fois remis les pendules à l'heure, précisant un peu ce qu'il reprochait au joueur de l'AS Saint-Etienne.

L’heure n’est pas encore à la réconciliation entre Claude Puel et Timothée Kolodziejczak. Si l’entraîneur de l’ASSE avait lancé les hostilités en expliquant samedi dernier que son joueur ne montrait pas assez d’implication pour espérer redevenir un cadre des Verts, Timothée Kolodziejczak avait riposté en se défendant de tout cela, et en refusant que Claude Puel « remette en cause son intégrité professionnelle », tout en s’engageant à répondre à son coach sur le terrain. Prenant acte des propos de son défenseur, le technicien de l'AS Saint-Etienne a tout de même souligné que ce dernier devait maintenant mettre des actes face à ses propos.

A l'AS Saint-Etienne, ça chauffe toujours

Et Claude Puel de se lancer. « Le joueur (Ndlr : Timothée Kolodziejczak) propose de faire évoluer le club et de respecter les supporters. Je suis rassuré. La prochaine fois qu’il devra jouer à un poste donné, il sera d’accord. Je n’ai pas d’autre chose à dire. Le plus important pour moi est de m’occuper de l’équipe mais pas d’un joueur en particulier qui peut être en difficulté », a fait savoir l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne deux jours avant la réception de Nîmes à Geoffroy-Guichard. Il faut désormais savoir si Timothée Kolodziejczak aura sa chance ou pas face aux Crocos.