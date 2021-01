ASSE : Puel en danger, il supplie Romeyer de le conserver

Dans : ASSE.

Après le départ de Xavier Thuilot, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne Claude Puel, proche de l’ancien directeur général, pourrait être menacé. Une perspective qui inquiète Denis Balbir.

La situation se tend à l’AS Saint-Etienne. Victime du mécontentement de Roland Romeyer, Xavier Thuilot a dû vider son bureau. Sans doute un coup dur pour l’entraîneur Claude Puel qui était arrivé avec l’ancien directeur général dans ses valises. Et qui perd ainsi un allié important au sein de la direction. Reste à savoir qui sera la prochaine cible de l’actionnaire. Inquiet, Denis Balbir craint de voir le projet du manager interrompu.

« La fin de semaine a été marquée par le départ de Xavier Thuilot, le directeur général du club. Mon avis sur ce départ, c’est surtout qu’aucun dirigeant n’a l’air de tenir le coup face à Roland Romeyer, a constaté le chroniqueur de But. J’apprécie beaucoup Roland Romeyer, je sais combien il aime son club. Mais parfois, à trop aimer, on aime mal. Le président du directoire use beaucoup trop les personnes qu’il engage. J’espère que le départ de Xavier Thuilot ne provoquera pas celui de Claude Puel. Ce serait dommageable pour le projet du club. »

Puel, toujours l’homme de la situation

« Avec Puel, l’ASSE a mis en place une politique nouvelle, basée sur la jeunesse. On le savait : l’an 1 de ce projet allait être difficile. Il l’est. Mais cette politique doit porter ses fruits sur la durée, sans doute à compter de la saison prochaine, a prédit le journaliste. Je reste persuadé que Claude Puel est sur le point de faire de bonnes choses. Il serait dommage de casser tout un travail maintenant. Il ne faut pas qu’un litige entre deux hommes nuise au club. L’institution doit être au-dessus de tout. » En attendant, les Verts occupent seulement la 16e place de Ligue 1 à la mi-saison.