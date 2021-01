ASSE : Puel sur le départ ? Un proche lâche une confidence

Dans : ASSE.

En limogeant le directeur général de l'AS Saint-Étienne, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo prennent de gros risques avec Claude Puel.

L’AS Saint-Étienne a pris tout le monde de court en annonçant ce week-end le départ de Xavier Thuilot, directeur général des Verts et surtout très proche de Claude Puel. Même s’il avait été prévenu en amont de cette décision brutale prise par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, le manager des Verts n’a pas bien pris ce choix de ses patrons, lesquels veulent remettre la main sur les commandes de l’ASSE, alors que l’an dernier ils avaient validé ce duo Puel-Thuilot. Nombreux sont ceux qui pensent que Claude Puel ne va pas accepter longtemps que Saint-Étienne se soit séparé aussi vite de Xavier Thuilot, qui était son gars sûr. Mais de là à imaginer un départ rapide de l’actuel coach des Verts seulement 16 mois après sa signature à l’ASSE, il n’y a qu’un pas qu’un proche de ce dernier ne veut pas franchir.

Interrogé par Le Progrès, un membre de l’entourage de Claude Puel a démenti l’imminence d’un départ brutal. « Claude n’est pas du genre à quitter le navire en pleine mer (…) Il n’a pas apprécié la tournure des événements et pourrait être amené à réfléchir sur son cas personnel à l’ASSE en fin de saison », a expliqué ce proche du manager de l’AS Saint-Étienne. Cependant, ce départ, si départ il y a, ne se fera que sous forme de démission, l'AS Saint-Étienne n'ayant pas les moyens financiers de payer un licenciement de Claude Puel, lequel a encore un an et demi de contrat avec le club de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, sauf à chercher la faute grave comme cela a récemment été le cas avec Stéphane Ruffier. Les Verts peuvent donc compter sur leur entraîneur jusqu'à la fin de saison. Au moins.