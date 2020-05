ASSE : Puel annonce des coups de gueule au mercato

Dans : ASSE.

Le mercato se profile doucement mais surement et en France, il promet d’être difficile pour de nombreux clubs de Ligue 1.

Aucun club n’est épargné financièrement par la crise du coronavirus, ce qui va obliger les clubs de Ligue 1 à être encore plus malins que d’habitude sur le marché des transferts. C’est notamment le cas de Saint-Etienne, qui pourrait piocher en Ligue 2 et dans des championnats mineurs en Europe afin de renforcer son effectif à moindre coût. Mais chez les supporters stéphanois, la principale crainte est de voir les meilleurs joueurs partir, tandis que le départ de William Saliba à Arsenal est déjà acté. Ces derniers jours, les noms de Denis Bouanga, de Stéphane Ruffier ou encore de Wesley Fofana ont notamment été cités dans la rubrique mercato.

Mais pour Claude Puel, interrogé à ce sujet par le journal L’Equipe, il n’est pas envisageable de vivre un mercato durant lequel tous les meilleurs joueurs de l’ASSE seraient amenés à faire leurs valises. « On fera tout pour garder nos meilleurs joueurs » promet le coach des Verts, lequel souhaite impérativement conserver Denis Bouanga et Wesley Fofana afin de faire d’eux des cadres de l’équipe. « Il peut y avoir des disputes et des éclats (avec la direction), comme dans toutes les familles. Moi, je ne suis pas là pour prendre et briller mais pour donner au club, lui offrir un futur et le faire briller » a-t-il ajouté. Des propos qui devraient plaire aux supporters de Saint-Etienne, qui attendent tout de même très fébrilement le prochain mercato. Comme de nombreux supporters de clubs de Ligue 1, il faut bien le dire… Un mercato dont les dates ne sont d’ailleurs pas officiellement connues. Tout dépendra des autres championnats.