ASSE : Puel officiellement patron du mercato des Verts !

Comme dans la majorité des clubs de Ligue 1, le mercato s’annonce particulièrement délicat à gérer du côté de Saint-Etienne cet été.

Et pour cause, les finances des Verts ont été mises à mal par la crise du Covid-19. Dans le Forez comme ailleurs en France, il faudra assurément vendre avant d’acheter. En ce sens, on apprenait il y a quelques jours que la direction stéphanoise envisageait une vente de Wesley Fofana à l’étranger afin de renflouer les caisses. Dans le secteur défensif, un autre dossier a beaucoup fait réagir la semaine dernière, celui de Loïc Perrin. En fin de contrat, le capitaine emblématique de l’ASSE devait initialement tirer sa révérence à l’issue de la saison mais la fin de championnat prématurée a bousculé ses plans.

Désormais, il souhaite prolonger. Et bien que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo soient plutôt d’accord sur le principe, les deux présidents de Saint-Etienne s’en remettent toutefois à Claude Puel. Le manager de l'ASSE est le décisionnaire final des Verts en période de mercato, comme l’a officialisé Bernard Caïazzo dans des propos accordés à France Bleu. « Tout dépendra de sa condition physique, m'a dit le coach. Et Roland Romeyer (le président du directoire, ndlr) pense pareil. A l'ASSE c'est le coach qui décide. Les décisions sont prises par le directoire. Tout dépend du physique de Loïc. Et je suis d'accord avec cette vision » a indiqué le président du conseil de surveillance, faisant clairement de Claude Puel l’homme fort du secteur sportif et du prochain mercato de Saint-Etienne. L’ancien manager de Leicester et de Southampton n’en réclamait pas moins, lui qui souhaite bouleverser l’effectif stéphanois en le rajeunissant considérablement dans les semaines à venir.