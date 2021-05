ASSE : Prolonger, le joyau des Verts refuse d’en entendre parler

Dans : ASSE.

Révélation de la saison à l’AS Saint-Etienne, le jeune Lucas Gourna-Douath est déjà sollicité sur le marché des transferts. Le club stéphanois essaie donc de prolonger son contrat, mais le milieu de terrain préfère éviter de s’impliquer dans ce dossier.

Après les départs des défenseurs centraux William Saliba et Wesley Fofana, respectivement à Arsenal et à Leicester City, les supporters de l’AS Saint-Etienne attendent la direction au tournant. Le club stéphanois a encore de jeunes talents à faire progresser, ou susceptibles d’être vendus pour renflouer les caisses. On parle principalement de la révélation Lucas Gourna-Douath (17 ans) dont la valeur ne cesse d’augmenter avec ses bonnes performances. Mais sa cote en hausse ne fait pas partie de ses préoccupations.

« Je ne m’intéresse pas à ça »

« Je ne regarde pas. Quand le collectif brille, les individualités brillent également », a répondu le Stéphanois au Progrès, avant d’évoquer sa prolongation annoncée en bonne voie. « Je ne m’intéresse pas à ça, je suis focus sur le terrain, mes matches, a encore esquivé Lucas Gourna-Douath. Je ne sais pas ce qu’il se passe en dehors. Je suis très content à l’ASSE. Je suis avec une bande de copains, de grands frères, mes petits au centre de formation. Je me sens très bien et je suis content d’évoluer sous le maillot de mon club formateur. Tout est mis en place pour progresser et avancer durant mon apprentissage. »

Il n’empêche que des clubs comme Leipzig, le Milan AC et même le Paris Saint-Germain feraient partie de ses prétendants. Et forcément, ces rumeurs ne laissent pas le pur produit des Verts insensible. « Les sollicitations ? Je le vois par rapport aux médias et aux réseaux sociaux, a-t-il avoué au quotidien régional. C’est flatteur mais, aujourd’hui, je suis à Saint-Etienne et je me concentre uniquement sur cela. D’autres personnes s’occupent du reste. » La situation n’est pas urgente pour l’ASSE puisque Lucas Gourna-Douath a encore deux ans de contrat.