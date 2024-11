ASSE ‍: De honte à patron, Abdelhamid a tout retourné samedi

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

En grande difficulté depuis son arrivée à Saint-Etienne, Yunis Abdelhamid a été solide contre Montpellier ce samedi soir. Une prestation qui a calmé bon nombre de ses détracteurs.

Une soirée qui peut tout changer pour Yunis Abdelhamid à l'ASSE. Le défenseur central marocain est arrivé dans le Forez pour stabiliser la défense. Néanmoins, son début de saison était bien loin des attentes. Si solide à Reims, Abdelhamid semblait perdu à Saint-Etienne. Souvent pris de vitesse, il a aussi accumulé les erreurs. Après plusieurs naufrages défensifs de Saint-Etienne, Olivier Dall'Oglio l'a finalement poussé sur le banc. Une décision réclamée par les supporters plusieurs semaines avant. Le public de Geoffroy-Guichard n'a pas ménagé Abdelhamid cette saison, le sifflant et le ciblant lors de plusieurs rencontres.

Le roc Abdelhamid est de retour

Fort heureusement, on était bien loin de cette ambiance délétère lors de Saint-Etienne-Montpellier. Les Verts ont gagné 1-0 et Abdelhamid a été très bon. Après deux journées sans jouer, le Marocain s'est montré décisif avec notamment un superbe tacle dans les pieds de Savanier, seul devant le but. Un changement de visage salué par un mea culpa des supporters stéphanois. « Dans le dur depuis son arrivée dans le Forez, Yunis Abdelhamid a parfaitement remplacé Mickaël Nadé pour cet ASSE-MHSC ! Yunis : Bravo, merci, et on continue », « La première mi-temps de Yunis Abdelhamid, excuse moi tonton, il faut savoir dire aussi quand c’est bon, et là c’est très bon », pouvait-on lire sur X.

Olivier Dall'Oglio a aussi été dithyrambique en conférence de presse. « J’ai confiance en Yunis Abdelhamid. Même s’il ne joue pas il est toujours présent pour l’équipe. Regardez son match aujourd’hui, j’ai rien de plus à dire sur lui. Il a montré un sacré caractère », a indiqué le coach de l'ASSE. Enfin, Ouest-France, via son partenaire Made In foot, a offert un 7/10 à Abdelhamid. La meilleure note avec le buteur Bouchouari. Espérons pour l'ASSE que cette performance augure d'une montée en puissance puisque Sainté reste encore la deuxième pire défense de Ligue 1.