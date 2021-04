PSG : Lucas Gourna pour 25 ME, Paris se place

Dans : PSG.

Lucas Gourna explose cette saison, et l'AS Saint-Etienne voit même le PSG toquer à sa porte pour son jeune milieu de terrain.

Véritable réservoir à pépites, l’AS Saint-Etienne peine à conserver ses jeunes éléments, mis en avant par le goût de l’apprentissage au plus haut niveau effectué par Claude Puel. Chaque été, au moins un joueur de qualité plein de promesses s’en va. Si cela permet bien souvent d’équilibrer le budget, cela empêche clairement les Verts d’avancer sur le plan de la compétitivité. Surtout que les jeunes partent de plus en plus tôt. A l’image de Wesley Fofana ou William Saliba, pour qui une seule saison pleine réussie a provoqué leur départ, Lucas Gourna va être difficile à retenir. Epatant au milieu de terrain à seulement 17 ans, le Stéphanois parfois comparé à Paul Pogba pour ses qualités et son passage au sein du club formateur de Torcy (77), a déjà tapé dans l’oeil du PSG, affirment Goal et Le10Sport.

Le Paris SG n’a plus vraiment l’habitude d’aller chercher des jeunes joueurs en Ligue 1, d’autant plus que l’ASSE ne compte pas faire de cadeaux. Les Verts en demanderaient 25 ME, soit 1 ME par rencontre disputée en Ligue 1… Une addition un peu salée, même si tous ceux qui ont croisé la route de Lucas Gourna sont emballés par sa maitrise, son caractère, et sa marge de progression encore importante dans certains domaines. De quoi faire saliver les recruteurs. Pour le moment, l’ASSE peut en tout cas bomber le torse, le milieu de terrain ayant signé il y a un an son premier contrat professionnel l’emmenant jusqu’en juin 2023. Un bon coup de la part du club stéphanois, qui a même décidé d’aller plus loin en proposant une nouvelle prolongation avec un salarie revu à la hausse pour Gourna, histoire de blinder sa pépite pour les années à venir.