ASSE ‍: Dall’Oglio révèle sa liste au Père Noël

A l’approche du mercato hivernal, Olivier Dall’Oglio attend du renfort. L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne aimerait accueillir des recrues pour toutes ses lignes. D’où sa lettre en préparation adressée au Père Noël.

Si l’AS Saint-Etienne progresse dans le contenu de ses matchs, son évolution est à peine visible au classement de la Ligue 1. Le promu n’occupe plus la place de lanterne rouge du championnat. Mais son statut de barragiste n’est pas beaucoup plus satisfaisant. Principalement en cause, son effectif insuffisamment armé pour le maintien dans l’élite. Le club stéphanois a surtout orienté son recrutement estival vers de jeunes prometteurs. Résultat, l’entraîneur Olivier Dall’Oglio constate un certain manque d’expérience à ce niveau. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que le technicien attend du renfort cet hiver.

La demande de Dall'Oglio à la direction

Avant la réception de Montpellier samedi, le coach des Verts a en effet profité de sa conférence de presse pour dévoiler ses souhaits adressés au Père Noël. « Des joueurs sur ma liste au Père Noël ? (Sourire) C'est bien amené comme ça, c'est pas mal, s’est d’abord amusé Olivier Dall’Oglio devant les journalistes. Oui il faudra recruter, on commence à y réfléchir. Il y aura certainement une lettre qui sera faite et après c'est le Père Noël qui décide. » A l'AS Saint-Etienne, le Père Noël s’appelle plutôt Kilmer Sports Ventures, l’actionnaire canadien à qui l’entraîneur stéphanois a précisé ses volontés.

« Un secteur en particulier à renforcer ? Pour aller un peu plus loin, si on peut s’étoffer dans les trois secteurs (défense, milieu de terrain et attaque), ce sera bien, a poursuivi l’ancien coach du MHSC. Après, c'est toujours pareil, il y a ce qu'on a envie de faire et ce qu'on peut faire. C’est une lettre importante, on va mettre un joli timbre. Je crois toujours au Père Noël. » Etant donné la situation des Verts, sa liste est loin d’être farfelue.