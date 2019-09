ASSE : Printant toujours entraîneur des Verts pour Saint-Etienne-Metz

Dans : ASSE, Ligue 1.

Alors que l'on semblait être parti pour un départ très rapide de Ghislain Printant, suite au lourd revers de dimanche à Angers, l'entraîneur actuel de l'AS Saint-Etienne sera bien sur le banc des Verts pour le match entre l'ASSE et Metz mercredi soir à Geoffroy-Guichard. Même si Ghislain Printant a été convoqué dans la matinée par Roland Romeyer, lequel lui a suggéré de démissionner, ce que le coach des Verts a refusé, les dirigeants stéphanois auraient décidé de ne pas bouger avant le rendez-vous face au FC Metz. Une source interne à l'AS Saint-Etienne a même précisé au Progrès qu'actuellement personne ne travaillait sur le limogeage et donc le remplacement de Ghislain Printant à la tête de l'ASSE. Quelques heures plus tôt, Bernard Caïazzo avait démenti avoir téléphoné dimanche soir à Jean-Louis Gasset afin de lui proposer de reprendre les commandes des Verts quelques mois seulement après être parti.