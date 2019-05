ASSE : Printant futur coach, Saint-Etienne officialise ses envies !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Une semaine après l’annonce du départ de Jean-Louis Gasset, l’AS Saint-Etienne n’a toujours pas trouvé son futur entraîneur. A en croire les dernières informations, il semble de plus en plus probable de voir Ghislain Printant prendre les rennes de l’équipe. Ancien adjoint du coach Gasset, le natif de Montpellier a les faveurs du vestiaire… et de sa direction. En effet, sur RMC, Bernard Caïazzo a officialisé sa volonté de nommer Ghislain Printant entraîneur principal des Verts.

« C’est notre vœu le plus cher de continuer avec Ghislain Printant. On va le rencontrer tranquillement. Jean-Louis Gasset nous le conseille et on veut suivre ce conseil. On va prendre deux trois joueurs d’un niveau supérieur pour améliorer l’équipe, faire monter des jeunes » a expliqué Bernard Caïazzo avant de s’exprimer au sujet de l’avenir de Yann M’Vila, lequel pense au départ. « J’aime beaucoup Yann M’Vila et nous voulons travailler dans la continuité, alors on verra ». Désormais, il faudra aller vite pour les Verts afin de préparer au mieux le mercato…