ASSE : Printant demande une traduction pour la VAR

Dans : ASSE, Ligue 1.

Ghislain Printant, entraîneur de l’ASSE, après le nul contre Toulouse (2-2) : « En termes d’émotion, les gens ont été servi, avec de la frustration. On a commis des erreurs qui nous ont donné un lourd handicap. L’équipe a eu la force de ne pas lâcher et de revenir au score. Leur deuxième but nous a mis un coup sur la tête malgré nos 25 bonnes premières minutes. La VAR a eu une grande importance. Elle a été décisive sur trois buts. Je ne commenterai pas les trois buts refusés. Je n’ai pas revu les images. La seule décision que j’ai du mal à comprendre c’est celle consécutive à la faute sur Cabaye, qui est beaucoup plus flagrante que celle que Kolodziejczak a commise. Je ne m’explique pas pourquoi on n’a pas demandé à l’arbitre d’aller visionner l’action. C’est la seule décision que l’on peut discuter. Il faut que l’on continue à travailler. Il faut insister sur l’état d’esprit que l’on a mis durant toute la rencontre. Après, on doit arriver à avoir une certaine solidité. Et continuons à nous projeter ».