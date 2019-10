ASSE : Pourquoi signer à St-Etienne ? Puel avoue

Dans : ASSE, Ligue 1.

Très critique envers Ghislain Printant, la direction de l’AS Saint-Etienne n’a pas caché sa fierté suite à la nomination de Claude Puel.

Il faut dire que le club stéphanois pouvait difficilement trouver mieux sur le marché des entraîneurs libres. Passé par Lille, l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice, le nouveau coach des Verts possède une solide expérience de la Ligue 1. Mais aussi du football anglais grâce à ses passages à Southampton et Leicester City. Compte tenu de son CV, Puel ne serait pas resté sans club très longtemps. Le technicien en est sûrement conscient, lui qui a longtemps repoussé les avances de l’ASSE, avant de craquer grâce à la ferveur de Geoffroy-Guichard.

« Avant de venir, je trouvais que c’était un challenge intéressant, même si c’est toujours difficile de reprendre un groupe dans le doute, a confié l’entraîneur stéphanois. J’avais cette perception de challenge, car c’est un club où il y a beaucoup de passion, beaucoup d’attente et un engouement extraordinaire. Ma famille était en tribunes pour le derby, elle a été impressionnée par l’ambiance et par le stade. Peu de clubs en France peuvent prétendre avoir cette passion autour de leur équipe. » Si Puel aime la pression et les ambiances bouillantes, il sera servi à Saint-Etienne...