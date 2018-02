ASSE : Pierre Ménès supporter de Debuchy au Mondial

Dans : ASSE, Ligue 1, Equipe de France.

Après la belle prestation de Mathieu Debuchy lors du derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne dimanche (1-1), Pierre Ménès n'a pas hésité à le renvoyer en équipe de France.

Entre la défaite 0-5 au Stade Geoffroy-Guichard en novembre 2017 et le nul 1-1 au Groupama Stadium contre son ennemi rhodanien, de l'eau est passée sous les ponts à Saint-Etienne. Après un double changement d'entraîneur, Jean-Louis Gasset s'est installé sur le banc de touche des Verts en fin d'année dernière. Depuis, le bilan de l'ASSE a reverdi, et notamment grâce au bon mercato hivernal de la direction du Forez. En faisant venir des joueurs confirmés comme Subotic, Ntep ou M'Vila, l'ASSE a considérablement renforcé son effectif. Mais pour le moment, c'est surtout le recrutement de Mathieu Debuchy qui fait l'unanimité à Sainté. Auteur de deux buts lors de ses quatre derniers matchs de championnat, soit autant que lors de ses 93 précédents en Premier League, le latéral droit s'est une nouvelle fois montré décisif contre l'OL en égalisant à la dernière minute de jeu. Une bonne nouvelle pour... l'équipe de France, selon Pierre Ménès.

« Debuchy, c'est la meilleure recrue de l'ASSE. Et s'il continue comme ça, je ne serais pas surpris de le voir appeler par Deschamps en doublure de Sidibé. Parce que c'est quand même pas la foule à ce poste, qu'il fait des bons matchs... Je suis ravi de le retrouver à ce niveau ! », a lancé, sur le plateau du Canal Football Club, le consultant, qui estime donc que l'ancien Gunner a bien fait de choisir les Verts pour se relancer puisqu'il s'approche de plus en plus d'un retour en Bleus avant la Coupe du Monde 2018.