ASSE : L'Étrat renommé au nom de Robert Herbin

Dans : ASSE.

Lundi soir, les supporters de l’AS Saint-Etienne ont appris avec tristesse la disparition du mythique entraîneur des Verts, Robert Herbin.

Un décès qui a plongé toute une génération dans le chagrin, tant Robert Herbin a marqué l’histoire du football français et de Saint-Etienne. Et ce mardi, l’ASSE a décidé de rendre hommage à son ancien entraîneur de la plus belle façon qui soit puisque le club forézien a annoncé sur son compte Twitter que le siège social du club et le centre d’entraînement de l’Etrat porterait désormais le nom de son mythique entraîneur. « Ce sera le Centre sportif Robert-Herbin » indique le club.

Un magnifique hommage de la part de Saint-Etienne et de son président, Bernard Caïazzo. « Nous garderons à jamais le souvenir d'un grand joueur international mais encore plus d'un coach d'exception qui a su redonner sa fierté à notre football à un moment où nous étions au creux de la vague. Si la France a pu conquérir une place de grande nation du football, c'est grâce à des hommes comme Robert Herbin qui ont été les pionniers d'un renouveau inespéré à l'époque. À titre personnel, je garderai le souvenir de nos conversations ces dernières années avec Robby sur le football mais aussi sur les chiens dont nous partageons la passion comme avec Roland Romeyer. Robby adorait les Leonberg et il me demandait toujours des nouvelles de mes trois gros Leonberg qui sont des animaux très affectueux. Un homme qui aime à ce point les animaux est toujours une bonne personne. Et c'est cette bonne personne qui va nous manquer désormais. Paix à ton âme, Robby. À jamais le Vert est une couleur qui t'appartient » a par ailleurs indiqué le dirigeant stéphanois sur le site officiel de l’ASSE.