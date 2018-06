ASSE : Perrin constate encore cette erreur des Verts au mercato

Dans : ASSE, Mercato.

Comme pressenti, le mercato estival de l’AS Saint-Etienne est mouvementé. Enfin, surtout dans le sens des départs.

En plus des joueurs en fin de prêt ou de contrat comme Paul-Georges Ntep, Jonathan Bamba ou Kévin Monnet-Paquet, d’autres éléments tels que Vincent Pajot et Saidy Janko ont été transférés. Bien sûr, le club stéphanois fera le nécessaire pour les remplacer. Mais pour le moment, force est de constater que l’effectif de Jean-Louis Gasset est incomplet. D’où le regret de Loïc Perrin qui s’attend de nouveau à des arrivées tardives.

« Il y a eu pas mal de départs. Mais, bon, c’est chaque saison la même chose, a constaté le capitaine des Verts dans Le Progrès. Des joueurs vont arriver, l’effectif n’est pas encore constitué. L’idéal est qu’il le soit en grande partie le plus rapidement possible, mais on sait que le mercato se termine le 31 août. La plupart du temps, on n’est pas au complet lors de la première journée du championnat. Il y a beaucoup de nouveaux visages, de jeunes joueurs. J’espère que parmi eux certains vont éclater cette saison. »

La bonne nouvelle Debuchy

Mais le défenseur central voit quand même une bonne nouvelle, à savoir la prolongation du latéral droit Mathieu Debuchy jusqu’en 2021. « Déjà, cela me fait plaisir, car humainement c'est quelqu'un de très bien, s’est-il réjoui. Et conserver Debuchy cela montre l'ambition du club. J'espère que cela permettra à certains joueurs de rester, à d'autres de venir, c'est un vrai premier renfort. » Selon les dernières informations, l’ASSE pourrait bientôt accueillir le milieu offensif Wahbi Khazri.