ASSE : Oust ! Le maire pousse Caïazzo et Romeyer vers la sortie

Dans : ASSE.

Dans le viseur des supporters, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont également la cible du maire de Saint-Etienne.

Les deux présidents de l’ASSE ne sont plus en odeur de sainteté dans le Forez. Après les supporters, c’est au tour du maire de la ville de s’en prendre à Bernard Caïazzo et à Roland Romeyer. Dans une interview accordée à But, Gaël Perdriau s’est montré très offensif à l’égard des dirigeants de l’ASSE. Se plaçant clairement du côté des supporters, l’homme politique a fait savoir à Caïazzo et à Romeyer qu’il était temps de jouer la transparence et d’évoquer publiquement les potentielles offres de rachat du club reçues ces derniers mois. De plus, il exhorte les présidents de l’AS Saint-Etienne à quitter le navire en cas de proposition intéressante d’un investisseur dans le futur. Une interview relativement offensive qui devrait chahuter les patrons de l’ASSE…

« Les supporters demandent plus de clarté sur les intentions des dirigeants et je les comprends. Je les rejoins. Les présidents avaient dit il y a trois ou quatre ans qu’ils voulaient vendre. Les supporters les prennent aux mots. Ils leur disent : soyez transparents, jouez cartes sur table, confirmez-nous ce secret de polichinelle. Je soutiens leur communiqué » explique le maire de Saint-Etienne avant de poursuivre. « Je déplore un manque de lisibilité par rapport à l’avenir. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont promis de céder le club en cas de projet sportif intéressant, sans en faire une histoire d’argent. Il me semble que ce serait dans l’intérêt du club et dans l’intérêt général. J’espère qu’ils tiendront cette promesse. J’estime que le club a besoin d’un souffle nouveau ». Comme à Bordeaux, le politique se mêle du sportif à Saint-Etienne. Pour quel résultat ? Réponse dans les semaines à venir. Mais les supporters apprécieront de toute évidence cette prise de position on ne peut plus claire.