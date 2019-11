ASSE : Michel Platini président de St-Etienne, la rumeur enfle !

Dans : ASSE.

Très proche de Michel Platini, Jacques Vendroux affirme que ce dernier pourrait remplacer Roland Romeyer à la présidence de l'AS Saint-Etienne.

Michel Platini a décidé de faire son retour sur la scène médiatique puisqu’après le 20h de TF1, l’ancienne star du football français a également fait des confidences à France-Football avant de passer sur France 5 lors de l’émission C à Vous. Et Platini a notamment confié qu’à 64 ans il ne pensait pas en avoir fini avec le football, malgré les sales années qu’il vient de passer. « Il faut que ce soit quelque chose qui me plaise, dans lequel je sois utile donc je prends le temps de regarder. Dans le football ? Je ne sais pas faire grand-chose d’autre. J’ai toujours envie. La présidence de la FIFA ? Je n’ai pas pris de décision, aujourd’hui. La présidence de la FFF ? Tout est possible, rien n’est impossible », a expliqué l’ancien patron de l’UEFA.

Mais pour Jacques Vendroux, ami très proche de Michel Platini depuis de nombreuses années, l’AS Saint-Etienne souhaite faire de ce dernier son président pour succéder à Roland Romeyer et qu'il n'est pas impossible qu'il étudie sérieusement cette possibilité. Pour rappel, Michel Platini a porté le maillot des Verts entre 1979 et 1982 avant de rejoindre ensuite la Juventus. Avec l’ASSE, il a remporté le titre de champion de France en 1981.