ASSE : Où vont finir les Verts en Ligue 1 ? Il a une idée

L'AS Saint-Etienne a vécu une saison de Ligue 1 très compliquée, mais finalement les Verts s'en sont sortis en fin de championnat. A la veille du premier match à Geoffroy-Guichard, dimanche contre Lorient, l'heure des pronostics est arrivée, notamment pour Christophe Josse, journaliste vedette de BeInSports.

Les supporters de l’ASSE vont pouvoir retrouver les tribunes de Geoffroy-Guichard dès ce dimanche, et cela sera évidemment un beau cadeau après une saison entière passée loin du Chaudron. Pour Claude Puel, il ne faudra pas rater ce premier rendez-vous de la saison de Ligue 1, car le Peuple Vert ne voudra probablement pas vivre un championnat comme l’an dernier. L’AS Saint-Etienne a longtemps tremblé avant de finalement sauver sa place dans l’élite. Et même si le mercato stéphanois est pour l’instant léger, Christophe Josse est relativement confiant.

L'AS Saint-Etienne ne tremblera pas en Ligue 1

Pour le journaliste de BeInSports, qui n’a plus du tout de Ligue 1 à son programme, l’ASSE a fait le pari de la jeunesse et cela va probablement payer, même s’il y a es risques. « Je pense que ça va fonctionner, mais il y a encore beaucoup de jeunesse dans cet effectif. J’espère que ça ne sera pas trop la politique du « tout jeune », car c’est risqué. Mais compte tenu de la fin de saison dernière, une place dans la première partie de tableau est envisageable. C’était assez encourageant. Il faut espérer voir des cadres en forme, pas trop de blessures, que le vestiaire est sain. On ne part pas sur des certitudes. Il faut effacer les inconnus pour éviter un accident. Mais je suis plus optimiste que l’an dernier », a confié, sur But, Christophe Josse.