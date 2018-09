ASSE : Où est passée la ferveur des Verts ? Gasset s’interroge

Dans : ASSE, Ligue 1.

Après quatre matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne doit rapidement se relancer.

La victoire semble déjà impérative face au Stade Malherbe Caen samedi (20h), qui plus est avec l’ambiance de Geoffroy-Guichard. Ou du moins ce qu’il en reste… Car la ferveur du chaudron n’est plus ce qu’elle était si l’on en croit Jean-Louis Gasset. Conscient des difficultés de son équipe ces dernières semaines, l’entraîneur des Verts aimerait s’appuyer sur un public beaucoup plus bruyant que face à Guingamp (2-1), lorsque la volée magnifique de Wahbi Khazri n’avait pas reçu les félicitations attendues.

« Un message pour le public ? Un exemple simple : le but de Khazri en ouverture de championnat mérite de faire soulever le stade. La célébration, c'était pauvre, a critiqué le coach stéphanois en conférence de presse. On doit avoir une foule qui bouge, une fête, car c'était un but exceptionnel. » Pour la défense de Geoffroy-Guichard, cette rencontre se jouait à huis clos partiel. Mais le message est tout de même passé, et l’on imagine que les supporters sauront répondre à Gasset.