ASSE : On ne peut pas compter sur l’OM, la crainte des Verts

Pour le podium, c’est désormais une lutte entre Lyon et Saint-Etienne à trois journées de la fin.

Et la prochaine journée sera capitale puisque l’OL se rend à Marseille pour obligatoirement s’imposer s’il veut repousser son voisin et rival. Un match au Vélodrome est toujours particulier, et malgré l’annonce d’un stade copieusement garni pour cette affiche, difficile de prévoir l’ambiance au sein des travées. Les supporters torpilleront-ils leur équipe après la saison manquée et les dernières contre-performances contre Nantes et Strasbourg ? Ou soutiendront-ils leurs joueurs pour faire échec à l’Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas, qu’ils aiment tant détester ? La question se pose visiblement, comme l’explique La Provence.

« C'est surtout du côté de Saint-Étienne, à la lutte avec l'OL pour décrocher la 3e place synonyme de Ligue des champions, que l'on se demande si l'OM jouera vraiment le jeu. Les Verts espèrent des Olympiens mobilisés et ce dès dimanche contre les Gones, pour un choc déclassé qui devrait néanmoins se dérouler devant près de 61 000 supporters. Reste à savoir dans quelle ambiance... Remontés contre la direction dont ils réclament la démission depuis des semaines, les supporters pourraient laisser éclater une colère rentrée depuis des semaines, à l'occasion de cet avant-dernier rendez-vous au Vélodrome », explique ainsi le quotidien régional, pas persuadé que l’OL arrivera dans une ambiance survoltée dimanche prochain. Plutôt une ambiance révoltée…