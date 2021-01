ASSE-OL : Saint-Etienne veut reporter le derby !

Dans : ASSE.

Présent ce mardi en conférence de presse, Claude Puel a fait savoir que Saint-Etienne souhaitait reporter le derby prévu dimanche contre l’Olympique Lyonnais.

Touché par une foudroyante épidémie de Covid-19 au sein de son effectif professionnel, Saint-Etienne était totalement décimé pour le déplacement à Strasbourg dimanche après-midi. Les Verts étaient privés de 10 joueurs positifs au Covid-19 en plus de quatre blessés et de la quasi-totalité du staff de Claude Puel, qui avait également contracté la maladie infectieuse. L’ASSE avait demandé le report du match en Alsace, en vain. Sans trop y croire, Claude Puel va de nouveau tenter de reporter le match face à Lyon prévu dimanche soir à Geoffroy Guichard. Mais l’entraîneur des Verts n’y croit pas trop, comme il l’a indiqué devant la presse.

« On demande le report, bien entendu, mais il y a un règlement et si on ne le respecte pas, on perd le match. On a eu certaines démarches à Strasbourg. On a prévenu toutes les personnes d’autorités et notamment avec le responsable médical de la Fédé. On nous a intimé de jouer le match car il n’y avait pas d’autres solutions à cause du règlement. Tant que l’on avait un gardien et seulement dix joueurs positifs on était obligé règlementairement de jouer. Il en sera de même contre Lyon. J’ai entendu l'entraîneur de Lyon (Rudi Garcia) dire que l’on serait à onze contre onze face à eux. On est dans la compétition et il n’y a pas de mansuétude. Notamment quand un dirigeant de Strasbourg nous appelle en disant qu'ils sont vigilants si on essayait de biaiser. On espère pouvoir récupérer un effectif un peu plus normal afin d’avoir une certaine équité pour disputer nos matchs » a fait savoir Claude Puel, tout en précisant que quatre joueurs absents à Strasbourg pour cause de Covid-19 pourraient être sur la feuille de match face à l’OL tandis que les six autres ne seront pas retenus, sans dévoiler de noms.