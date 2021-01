L1 : Bordeaux crucifie Nice, l’ASSE tombe à Strasbourg

Dans : Ligue 1.

20e journée de Ligue 1

Nantes – Lens : 1-1

Nice – Bordeaux : 3-0

Strasbourg – ASSE : 1-0

Nice a vécu un véritable calvaire à domicile face à Bordeaux tandis que l’ASSE, totalement décimée par 14 absences, est tombée à Strasbourg.

Malgré le départ de Patrick Viera, l’OGC Nice ne va pas mieux et ce dimanche après-midi pourrait bien être un tournant dans la saison azuréenne. En effet, la formation d’Adrien Ursea est tombée de très haut en concédant une très lourde défaite face à des Bordelais réalistes et plutôt séduisants (3-0). Dans le même temps, Saint-Etienne se présentait totalement décimé sur la pelouse de Strasbourg. Sans leur entraîneur Claude Puel et sans 10 joueurs positifs au Covid-19 plus 4 joueurs blessés, les Verts se sont inclinés de peu face au Racing (1-0) et peuvent regretter le penalty manqué par Boudebouz en début de match. Enfin, dans le match le moins animé de l’après-midi, Lens est parvenu à arracher le match nul sur la pelouse de Nantes (1-1). C’est le troisième match nul en trois matchs pour Raymond Domenech chez les Canaris.