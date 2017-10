ASSE-OL : Bamba, Tousart… On se chambre gentiment avant le derby

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Un match nul à domicile contre le Stade Rennais (2-2), une défaite à Troyes (2-1)… L’AS Saint-Etienne n’a pas réussi à tenir le rythme de son début de saison.

Pour éviter de laisser filer leurs concurrents, les Verts devront bien négocier les deux prochaines journées de championnat à Geoffroy-Guichard. La première face à Metz samedi soir, puis la suivante contre Montpellier vendredi 20 octobre. « Pour les deux prochains matchs à domicile, il faut faire carton plein, a prévenu Jonathan Bamba interrogé par Onzéo. Je ne m'inquiète pas, ce n’est que la 8e journée, tout le monde est concerné. »

Il faudra effectivement se concentrer sur ces deux échéances à venir, et non sur le choc face à l’Olympique Lyonnais prévu le 5 novembre. Comme chaque année, c’est évidemment LE rendez-vous de la saison, le match à ne surtout pas perdre. Et ses coéquipiers lyonnais, Lucas Tousart, Tanguy Ndombélé et Mouctar Diakhaby lui ont bien rappelé l’importance de ce derby pendant le rassemblement de l’équipe de France Espoirs.

Le derby a commencé à Clairefontaine

« Oui ça a commencé à parler derby. On connaît déjà la date, on sait qu'on se retrouvera bientôt. Ca commence déjà à se chambrer, a raconté l’attaquant stéphanois. On sera concentré pour nos équipes. J'espère que ça basculera en notre faveur. » Septième de Ligue 1 avant la 9e journée, l’ASSE tentera de conserver son point d’avance sur l’OL d’ici leur affrontement.