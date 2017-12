ASSE : Ntep, Ben Arfa, Diabaté… Le mercato prend forme

Dans : ASSE, Mercato.

Seizième au terme de la phase aller, l’AS Saint-Etienne sera l’une des formations de Ligue 1 les plus actives pendant le mercato hivernal.

Le club stéphanois l’a annoncé à plusieurs reprises, l’effectif des Verts sera renforcé sur toutes les lignes. On attend effectivement un défenseur central, un milieu de terrain, un avant-centre ainsi qu’un attaquant polyvalent. Concernant ce dernier profil, la piste prioritaire mène bien à Paul-Georges Ntep (25 ans).

L’ASSE voudrait boucler l’arrivée de l’ailier de Wolfsbourg le plus vite possible. Sachant que la concurrence est rude sur ce dossier, précisent nos confrères de But. Au cas où, Hatem Ben Arfa (30 ans) a aussi été contacté, mais sans grand espoir vu que le gaucher continue son bras de fer avec le Paris Saint-Germain. Quant à la recherche du prochain buteur, ce devrait être plus simple.

Beric plutôt que Diabaté

Un temps étudiée, la possibilité de recruter le Malien Cheick Diabaté (29 ans, Osmanlispor) a été abandonnée. Et pour cause, Saint-Etienne pense pouvoir interrompre facilement le prêt de son attaquant Robert Beric (26 ans), peu utilisé à Anderlecht. A noter que le club tentera de finaliser tous ces dossiers rapidement afin que le coach Jean-Louis Gasset puisse travailler avec un groupe étoffé dès le stage en Espagne du 1er au 5 janvier.