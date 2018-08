ASSE : Non, l'accord OM-ASSE n'est pas trouvé pour Rémy Cabella

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, OM.

Lundi après-midi, une information a circulé selon laquelle l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Etienne auraient finalisé l'accord pour le transfert de Rémy Cabella chez les Verts moyennant 7,5ME plus 2ME de bonus. Mais ce mardi, Le Progrès affirme dans son édition de Saint-Etienne que rien n'est encore bouclé, même si la tendance est effectivement à une fin positive dans les discussions en cours.

« En discussions depuis de longues semaines, l’ASSE et l’OM n’ont pas encore trouvé d’accord pour le transfert de Rémy Cabella. Les négociations sont tout de même avancées et la fin du feuilleton est toujours espérée pour cette semaine », explique le quotidien régional concernant cette opération tant attendue par le Peuple Vert. Interrogé sur ce sujet sur la chaîne L'Equipe, Bernard Lions, qui connaît bien l'AS Saint-Etienne, a lui indiqué que Rémy Cabella et l'ASSE avaient pris de l'avance et que les conditions du contrat personnel du joueur de l'OM chez les Verts étaient déjà négociées afin d'accélérer les choses quand les deux clubs se seront entendus. Tout devrait aller très vite, mais en attendant cela discute encore entre Saint-Etienne et Marseille.