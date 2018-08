ASSE : Nkoudou ou Salibur, l'ASSE a fait son choix

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, EAG.

Suite à la blessure de Romain Hamouma contre Strasbourg, l’AS Saint-Etienne va devoir recruter en attaque.

Ces dernières heures, plusieurs noms ont filtré dont ceux de Faitout Maouassa ou encore Anwar El Ghazi. Mais à en croire les informations du journal L’Equipe, les deux pistes les plus creusées par la direction stéphanoise seraient celles menant à Georges-Kevin Nkoudou et à Yannis Salibur. Un dossier serait même bien plus avancé que l’autre puisque la priorité n°1 des Verts serait l’attaquant de l’EA Guingamp.

« Avec le départ attendu de Beric et la blessure d’Hamouma, l’ASSE devrait recruter un élément offensif. Comme révélé dans L’Equipe, en plus de Nkoudou, Maouassa et El-Ghazi, le profil de Salibur plaît. Il apparaît même prioritaire. Guingamp ok pour un prêt avec OA obligatoire » explique le journaliste Bilel Ghazi. Après deux transferts avortés ces dernières années, Yannis Salibur va-t-il enfin quitter la Bretagne et rejoindre l’ASSE ? Ce pourrait effectivement être la bonne. Et l’attaque de Saint-Etienne commencerait à avoir fière allure, les Verts ayant déjà recruté Rémy Cabella et Wahbi Khazri…