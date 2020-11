ASSE : Moulin ou Ruffier, Jérôme Alonzo remet le feu !

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne a globalement dominé, mais est tombée dimanche soir à Lyon, avec notamment un but où la responsabilité de Jessy Moulin est en cause. Jérôme Alonzo a évidemment ressorti le dossier Stéphane Ruffier.

Mis au placard par Claude Puel, Stéphane Ruffier a totalement disparu de l'actualité stéphanoise, l'expérimenté gardien de but de l'ASSE ayant très clairement décidé d'aller au bout de son contrat, coûte que coûte. En échange d'un gros salaire, le portier stéphanois accepte de ne plus jamais devoir jouer cette saison, son entraîneur ayant officiellement fait savoir qu'il ne voulait pas de lui. Après la défaite des Verts au Groupama Stadium contre l'OL, Jérôme Alonzo est revenu sur la performance de Jessy Moulin, gardien de but titulaire de l'AS Saint-Etienne cette saison. Et l'ancien portier stéphanois a remis de l'huile sur le feu sur ce thème.

« Pour moi, Jessy Moulin a surperformé sur ses premiers matchs. Son vrai niveau, ce n’est pas celui que l’on a vu sur le but de Lyon, ni celui des premiers matchs. Pour moi, son niveau c’est celui d’un bon gardien de milieu de tableau de Ligue 1 ou d’une très bonne doublure. Et tu te passes de Stéphane Ruffier, qui pour un mois ou trois matchs où il est passé à côté, a payé un lourd tribut par rapport aux dix ans qu’il a fait avant. Quand tu sépares d’un joueur, aimé ou pas, comme Stéphane Ruffier, mais qui t’a apporté tellement de points et qui avait un tel poids sur le terrain quand il jouait, l’héritage n’est pas facile pour celui qui le remplace. Et bien Jessy Moulin, est-ce que tout ça ce n’est pas en train de le rattraper ? Il est victime de ce qu’il n’a pas demandé. Il n’a pas fait un grand derby, mais j’espère surtout que ce problème de gardien ne va pas plomber la saison de l’AS Saint-Etienne », a lancé, sur la chaîne L'Equipe, un Jérôme Alonzo, visiblement chagriné par cette concurrence faussée dans les buts de l'AS Saint-Etienne.