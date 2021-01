ASSE : Mohamed plus cher que prévu, Zamalek a une idée

Dans : ASSE.

Toujours à la recherche d'un numéro 9, l'ASSE se heurte à des difficultés pour finaliser le transfert de Mostafa Mohamed, attaquant de Zamalek en Egypte.

14e de Ligue 1 et avec une des plus mauvaises attaques du championnat, l'AS Saint-Etienne espère se renforcer lors du prochain mercato. Après l'échec du dossier M'Baye Niang l'été dernier, les dirigeants stéphanois visent désormais un attaquant évoluant en Egypte, Mostafa Mohamed. Âgé de 23 ans, il fait partie des plus gros espoirs de son pays et compte déjà 4 sélections. Si un accord pourrait être trouvé aux alentours de 5 millions d'euros, les dirigeants de Zamalek ne savent pas quelle stratégie adopter concernant leur joueur. En effet, selon la presse locale, le club égyptien hésite entre deux options.

La première serait de vendre leur star, ce qui permettrait de combler les trous financiers causés par de récentes prolongations de joueurs importants. Avec l'intérêt des Verts mais également de clubs turcs, Zamalek espère obtenir entre 5 et 6 millions d'euros. Mais avec un peu de patience, ils pourraient peut-être en tirer bien plus... En effet, l'autre solution envisagée par le club du Caire serait de conserver leur joueur pour le vendre après les JO. Conscient du potentiel de leur buteur, le club 11 fois champion d'Egypte croit en la possibilité de vendre Mohamed bien plus cher après une compétition qui sera largement suivie par les observateurs. Les finances actuelles rendant difficile la venue d'un autre numéro 9, perdre leur vedette aujourd'hui pourrait également être risquée d'un point de vue purement sportif. Quoiqu'il en soit, les dirigeants stéphanois pourraient bien une nouvelle fois se casser les dents sur un dossier qui paraît bien compliqué.