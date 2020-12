ASSE : On s’arrache cet attaquant en Egypte, Saint-Etienne tente le coup

Dans : ASSE.

Toujours à la recherche d’un attaquant sur le marché des transferts, l’AS Saint-Etienne étudie plusieurs pistes. L’une d’entre elles pourrait mener en Egypte où le club stéphanois a repéré un buteur très convoité en Europe.

Les mercatos se suivent et se ressemblent pour l’AS Saint-Etienne. Une fois de plus, les Verts sont encore et toujours en quête d’un attaquant. Rappelons que le pensionnaire de Geoffroy-Guichard n’était pas parvenu à ses fins l’automne dernier, alors que le Rennais M’Baye Niang semblait tout proche. La direction stéphanoise a donc relancé ses recherches et s’active sur plusieurs pistes intéressantes. On sait par exemple que l’ASSE travaille sur le dossier Islam Slimani, au placard à Leicester City à quelques mois de la fin de son contrat. Un profil intéressant quand on se souvient des performances de l’ancien Monégasque la saison dernière.

Mais dans la mesure où le salaire de l’international algérien pose problème, Saint-Etienne pense également à l’Espagnol Bojan Krkic dont le contrat prend fin à l’Impact de Montréal. Mais aussi à l’Egyptien Mostafa Mohamed (23 ans). Selon la chaîne officielle de son club de Zamalek, l’actuel 14e de Ligue 1 aurait déjà formulé une offre de 3,5 millions d’euros pour l’international égyptien. Mais ses dirigeants, qui souhaitaient d’abord le conserver jusqu’à la fin de la saison, seraient désormais prêts à le transférer contre 5 millions d’euros. A noter que l’avant-centre ne manque pas de sollicitations puisque Braga, Galatasaray et le Rayo Vallecano seraient intéressés. Tout comme le FC Nantes qui aurait déjà proposé 2,5 millions d’euros pour son transfert.