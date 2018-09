ASSE : L'ASSE de nouveau à vendre, un pote à Sarko s'y colle !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Depuis qu'il a disparu de la scène politique, Eric Besson s'est transformé en dénicheur d'investisseurs pour les clubs français de football. S'il a permis par exemple à Nice de trouver des financiers chinois, et plus récemment si c'est lui qui a conseillé GACP dans la reprise des Girondins de Bordeaux, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy était également impliqué dans l'abracadabrantesque vrai faux rachat du club du Havre par Christophe Maillol, un feuilleton dont on rigole (jaune) encore en Normandie.

Et selon, L'Equipe, après avoir refermé le dossier Bordeaux avec le sentiment du devoir accompli, même si on lui a proposé un poste de PDG du club au scapulaire, Eric Besson est sur un autre projet avec un grand club du football français. En effet, même s'il y a quelques semaines Bernard Caïazzo avait indiqué que l'AS Saint-Etienne avait tourné la page d'une vente, suite à l'échec des négociations avec un repreneur américain, il semble que de nouveau les Verts soient en quête d'un riche investisseur. Le quotidien sportif indique ce samedi qu'Eric Besson cherche très activement un client susceptible d'injecter des millions d'euros pour s'offrir le club stéphanois. Et s'il le fait c'est qu'évidemment il a reçu pour cela l'accord des deux co-présidents de l'ASSE.