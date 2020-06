ASSE : Mieux que Téléfoot, les Verts ont ASSE-TV !

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne a décidé de lancer sa propre chaîne de télé afin de répondre à la demande de ses supporters.

Tandis que cette semaine on a appris le lancement à venir de Téléfoot, qui sera la chaîne de Mediapro, diffuseur principal de la L1 et de la L2 la saison prochaine, l’AS Saint-Etienne a mis en ligne la semaine passée sur son site internet ASSE-TV, sa propre chaîne disponible en ligne à un prix très bon marché. Les abonnés à Geoffroy-Guichard déboursent en effet 1,99 euro par mois contre 2,99 euros pour le grand public afin de disposer de ce média 100% stéphanois. Evoquant dans Le Progrès cette nouvelle chaîne, le responsable de la communication de l’AS Saint-Etienne est évidemment enthousiaste, rappelant que la longue histoire des Verts permettait d’assurer des heures et des heures de programmes originaux aux supporters.

« On a un patrimoine vidéo qui est exceptionnel. Il faut le valoriser. C’est ce qui a motivé ce projet. Ça et la passion des supporters. C’est une chaîne de télé que l’on peut regarder où l’on veut (écran TV, ordinateur, téléphone portable…) et quand on veut. On a fait le même constat que d’autres clubs. Les moyens de production nécessaires à l’exploitation d’une chaîne de télé classique sont énormes et en même temps, ça manque de souplesse. Là, la structure est plus légère », explique, dans le quotidien régional, Philippe Lyonnet au sujet d’ASSE-TV, même si l’AS Saint-Etienne fait appel à une filiale d’Euro Media, partenaire de l’UEFA et de la LFP, pour la partie technique de la chaîne. De quoi s'occuper en attendant la reprise de l'entraînement et surtout de la compétition, l'ASSE étant susceptible de jouer le premier match officiel post-Covid en France contre le PSG en finale de la Coupe de France.