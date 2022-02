ASSE : Messi, Mbappé, Neymar ? Dupraz se fâche

Dans : ASSE.

Par Nicolas Issner

Pascal Dupraz et les Verts affronteront le PSG ce samedi en Ligue 1. Pour l’entraîneur stéphanois, il est hors de question de faire les yeux doux à Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi.

Seul le maintien en Ligue 1 compte pour Pascal Dupraz à la tête de l’AS Saint-Étienne. Après trois victoires de suite et un match nul obtenu face à Strasbourg ce week-end, les Verts sont enfin sortis de la zone rouge. Ce samedi, l’entraîneur de 59 ans et ses joueurs auront pour objectif de faire un résultat face au Paris Saint-Germain et ses stars internationales, qui viennent de s’incliner (3-1) face à Nantes. Toujours très franc et très cru dans ses propos, Pascal Dupraz a annoncé la couleur à ses joueurs. Messi et ses sept Ballon d’Or n’y changeront rien. « J’ai dit aux joueurs : si on va au PSG pour échanger les maillots avec Messi, Neymar et Mbappé, je ne viens pas » a déclaré le tacticien stéphanois.

Saint-Étienne sans victoire contre Paris depuis 2012

Battre le Paris Saint-Germain est sûrement le challenge ultime de chaque équipe présente en Ligue 1, et encore plus pour l’AS Saint-Étienne. Si Antoine Kombouaré et le FC Nantes l’ont très bien fait ce week-end, les Verts rencontrent plus de difficultés depuis l’ère QSI. La dernière victoire stéphanoise en Ligue 1 face à l’ogre parisien date de 2012 et une victoire (2-1) au Parc des Princes contre Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore, Maxwell etc. Depuis, Saint-Étienne a perdu 18 de ses 25 derniers matchs face au Paris Saint-Germain. Sur les quatre derniers affrontements au Parc des Princes, les Verts ont encaissé 16 buts. Au match aller en fin d'année 2021, les Parisiens s'étaient imposés (3-1) sur des réalisations de Marquinhos (x2) et Angel Di Maria. Lionel Messi s'était permis trois passes décisives. Pascal Dupraz est prévenu.