ASSE : Mbaye Niang a refusé de signer à Sainté, la vérité éclate

Dans : ASSE.

Samedi, l'AS Saint-Etienne a annoncé que M'Baye Niang ne serait pas un joker des Verts, en mettant la responsabilité sur le dos des agents de l'attaquant rennais. Mais une version différente est dévoilée.

« Même moi, j'étais d'accord. Ça ne s'est pas fait, je ne vais pas commencer à entrer dans les débats et vouloir faire des polémiques. Je suis triste parce que j'avais envie d'aller là-bas. Je l'ai montré en y étant depuis jeudi. J'étais convaincu de l'intérêt du projet. C'est un choix que j'assume. » Evoquant samedi l’échec de son prêt pour une saison à Saint-Etienne, M’Baye Niang n’avait pas voulu commenter le communiqué de l’ASSE, les dirigeants stéphanois ayant pointé du doigt les deux agents du joueur rennais. Mais si l’on en croit Téléfoot, qui a évoqué ce lundi soir ce deal qui semblait déjà acquis, c’est bel et bien M’Baye Niang qui a finalement refusé de signer le contrat négocié avec l’AS Saint-Etienne.

Oui, les deux agents ont pesé dans le choix de l’attaquant du Stade Rennais, oui Julien Stéphan a aussi eu un rôle à jouer, mais le joueur formé à Caen a pris l'unique responsabilité de cette décision. « C’est M’Baye Niang lui-même qui a changé d’avis, convaincu non seulement par ses deux représentants, mais aussi convaincu par l’appel de Julien Stéphan, son entraîneur à Rennes, alors que Niang était déjà à Saint-Etienne », explique Antoine Besson, journaliste de la chaîne sportive. Un éclairage nouveau et qui met évidemment un peu de pression sur les épaules de l’attaquant, désormais de retour au Stade Rennais et qui va devoir prouver que sa volte-face était un bon choix.