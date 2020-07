ASSE : Mbappé lui pardonne, Perrin n'est pas un boucher

Dans : ASSE.

Pour le dernier match de sa carrière, Loïc Perrin a été exclu face au PSG vendredi soir en finale de la Coupe de France, la faute à un tacle dangereux sur Kylian Mbappé.

En retard dans son intervention, le capitaine des Verts a blessé l’international tricolore, qui souffre d’une grosse entorse de la cheville et qui, par conséquent, est incertain pour le choc face à l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Sur les réseaux sociaux, Loïc Perrin a été la cible de menaces et d’insultes de la part des supporters du Paris Saint-Germain. Une attitude scandaleuse et choquante, qui a en partie forcé le clan Kylian Mbappé à réagir. Sur l’antenne de France Bleu, Wilfried Mbappé est sorti du silence afin de calmer les polémiques inutiles, en rappelant notamment que la carrière de Loïc Perrin était exemplaire et que l’intention du défenseur des Verts n’était évidemment pas de blesser le n°7 du PSG.

« Aucun membre de ma famille n'en veut à monsieur Perrin. C'est juste un malheureux accident d'une personne exemplaire tout au long de sa belle carrière. Merci de le féliciter pour tout ce qu'il a accompli. Nous sommes aussi peinés que cela se termine ainsi pour lui mais nous garderons le meilleur » a notamment fait savoir le papa de Kylian Mbappé à Bernard Caïazzo. Lequel a réagit en remerciant la famille de Kylian Mbappé pour cette déclaration. « C’est fabuleux. Cela a beaucoup soulagé Loïc » a indiqué le dirigeant stéphanois. Reste maintenant à voir si l’attaquant du Paris Saint-Germain, lancé dans une véritable course contre la monte, sera de retour à temps pour disputer le match contre l’Atalanta Bergame à Lisbonne le 12 août prochain. Ce serait « un miracle » selon les propos de l’entraîneur parisien Thomas Tuchel en marge de la finale de la Coupe de la Ligue face à l’Olympique Lyonnais…