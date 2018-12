ASSE : Marre des blessés, Balbir conseille de virer ces cadres

Dans : ASSE, Mercato.

Lors de la défaite à Bordeaux (3-2) la semaine dernière, l’AS Saint-Etienne avait également perdu deux joueurs sur blessure.

En plus de Mathieu Debuchy, victime d’une entorse à la cheville, Neven Subotic souffre d’un traumatisme crânien et devrait manquer plusieurs semaine de compétition. Ça tombe mal pour le défenseur central de 30 ans, qui espère prolonger avant la fin de son contrat en juin prochain. Pas de quoi affecter Denis Balbir, pas vraiment fan du Serbe.

« Faut-il vraiment prolonger Neven Subotic ? A titre personnel, je n’y suis pas favorable, a commenté le chroniqueur de But. Il ne présente pas tous les signes positifs pour continuer sur la durée. » Idem pour le cadre Loïc Perrin (33 ans) jugé fragile.« Quelle projection souhaite-t-on sur l’après-Loïc Perrin aussi ? Le capitaine stéphanois, de plus en plus régulièrement à l’infirmerie, ne continuera pas jusqu’à 44 ans », a prévenu le journaliste qui conseille donc à l’ASSE de s’offrir une nouvelle charnière dans les mois à venir.

Deux propositions pour l’ASSE

« Quand on dispose de seulement six défenseurs et que trois sont régulièrement blessés, cela pose forcément des questions, a-t-il souligné. Il faut en tirer les conséquences. Mais il ne faut pas non plus faire n’importe quoi. Réaliser un mercato "de panique" et vouloir trouver absolument un défenseur polyvalent dès janvier n’est pas forcément la meilleure idée. »

« Il y a deux façons de voir les choses : soit on se dit qu’on recrute cet hiver une charnière en devenir et on lui laisse un temps de se roder pendant six mois, soit on continue comme ça en s’appuyant sur les jeunes et on fait du renouvellement défensif la priorité de l’été 2019 », a proposé Denis Balbir, qui n’imagine pas les Verts repartir avec la paire Perrin-Subotic la saison prochaine.