ASSE : Madrid débarque au mercato, Sainté va pleurer

L’été dernier, Saint-Etienne officialisait la vente de William Saliba à Arsenal pour 29 ME. Néanmoins, le Français de 19 ans évolue dans le Forez cette saison car il a été prêté par les Gunners…

Depuis son retour de blessure, William Saliba s’est imposé comme le véritable patron de la défense à cinq de Claude Puel, devant le capitaine Loïc Perrin. Solide défensivement, physique et à l’aise techniquement, on comprend pourquoi Arsenal a misé 29 ME sur lui et a fait l’effort de le prêter une saison à Saint-Etienne avant de le récupérer. Mais du côté des dirigeants stéphanois, on risque de regretter ce transfert. Car à la lecture des dernières informations sur le mercato, il semblerait qu’une vente bien plus importante aurait été possible à l’été 2020.

En effet, l’Express indique en ce milieu de semaine que Zinedine Zidane a littéralement flashé sur William Saliba. Ainsi, le coach merengue aurait demandé aux scouts du Real Madrid d’observer avec attention le joueur dans les prochaines semaines. L’objectif du club espagnol à terme est de trouver le nouveau Raphaël Varane et en Ligue 1, deux autres joueurs sont particulièrement observés : Boubacar Kamara (Marseille), également capable d’évoluer au milieu de terrain, et Benoit Badiashile (Monaco) qui a la particularité d’être gaucher, contrairement aux défenseurs centraux actuels du Real Madrid. Reste maintenant à voir sur qui le Real va jeter son dévolu. Concernant William Saliba, il semble assez clair qu’Arsenal ne négociera pas un transfert alors qu’il n’a même pas encore évolué à l’Emirates Stadium…