ASSE : M'Vila vendu pour 0 euro, la bonne affaire

Dans : ASSE.

L’ASSE a fait des efforts pour boucler le départ de Yann M’Vila. Le club a résilié le contrat du milieu de terrain français, qui s’apprête désormais à signer à l’Olympiakos.

Moins de trente jours pour clore les dossiers mercato. A l'instar de ses homologues de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne a passé la cinquième vitesse en interne. En atteste la forte avancée d’un dossier épineux finalement proche de se boucler, ce qui va faire les affaires de tout le monde. Mis sur le marché par ses dirigeants, Yann M’Vila (30 ans) fait saliver l’Olympiakos. Le club grec ne voulait cependant pas payer d’indemnité de transfert pour faire venir dans ses rangs celui qui possède encore deux années de contrat dans le Forez. Cette idée ne plaisait pas à l’ASSE mais à en croire les dernières informations venues de Grèce, les dirigeants des Verts ont changé d’avis.

Selon le média Sport24.gr, ils ont accepté de résilier le contrat de l’ex-international français (22 sélections). Celui-ci va donc rejoindre le club de Mathieu Valbuena. Le média ajoute que M’Vila arrivera en Grèce d’ici vendredi pour passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat. Toutes les parties se sont mises d’accord aujourd’hui. Malgré ce départ libre, l’ASSE va pouvoir souffler sur le plan financier. Le salaire du milieu de terrain était conséquent. Ainsi, son départ permettra aux Verts de faire une économie de 5 ME. Le natif d’Amiens est sur le point de découvrir un nouveau pays après la France (Rennes, ASSE), la Russie (Rubin Kazan), l’Italie (Inter) et l’Angleterre (Sunderland).