ASSE : Les Verts sur une pépite de Lorient, mais ils ne sont pas seuls

Conservé l’été dernier par Lorient malgré la descente du club, Denis Bouanga n’a pas réussi sa mission de faire remonter le club breton en Ligue 1, malgré ses neuf buts marqués avec les Merlus.

Si le président Loïc Féry compte conserver ses meilleurs joueurs pour y parvenir la saison prochaine, l’ailier gabonais va forcément se poser des questions sur son avenir. Surtout que, selon RMC, plusieurs clubs de l’élite se penchent sur sa situation. Montpellier, Angers et Saint-Etienne sont à l’affût pour l’attaquant qui avait explosé à Tours en 2016-17, et avait ensuite prolongé à Lorient jusqu’en juin 2021. La radio sportive indique qu’un départ cet été est à l’étude, ce qui a aussi éveillé l’intérêt de deux clubs italiens : le Chievo Vérone et la Fiorentina.

Un embouteillage légitime pour Bouanga, qui possède la vitesse, le sens du but et la marge de progression nécessaire à une explosion au plus haut niveau. Les Verts seraient parmi les plus pressants dans ce dossier, surtout que l’ASSE avait déjà tenté sa chance pour le faire venir l’été dernier. Mais les offres effectuées, qui ne dépassaient pas 3 ME, n’avaient pas convaincu Lorient de lâcher son joueur. Ce pourrait être bien différent si cet été, si un club de Ligue 1 décidait de faire un petit effort.