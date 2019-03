ASSE : Les Verts se réveillent dans ce dossier chaud du mercato

Dans : ASSE, Mercato.

Alors que le sprint final bat son plein en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne pense déjà à son avenir en bossant sur son prochain mercato.

Même si son recrutement estival dépendra d'une qualification ou non en Coupe d'Europe à l'issue de cette fin de saison, l'ASSE étant actuellement cinquième du championnat, Sainté avance déjà ses pions. Le gros chantier du prochain marché se trouvera en défense centrale. Neven Subotic en fin de contrat, Loic Perrin sur la fin... La formation du Forez va devoir se trouver une nouvelle charnière. Depuis quelques jours, la piste menant à Harold Moukoudi (Le Havre) semble en très bonne voie. Mais désormais, l'ASSE va s'atteler à un dossier maison.

« L’ASSE va tenter de prolonger et revaloriser William Saliba. Tâche ardue eu égard aux sollicitations du joueur. Il est sous contrat. Les offres seront étudiées à deux conditions : qu’elles soient très importantes financièrement et prêt du joueur à l’ASSE possible », détaille Yahoo Sport. Sous contrat jusqu'en 2021, le défenseur de 18 ans est notamment suivi par Manchester United et le Real Madrid. Désireux de ne pas griller les étapes, Saliba pourrait cependant se laisser tenter par une poursuite de son aventure au sein de son club formateur. Aux Verts de se montrer convaincants !