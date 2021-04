ASSE : Les Verts regardent à l’Inter au mercato

Dans : ASSE.

L’été prochain, Pape Abou Cissé effectuera son grand retour à l’Olympiakos après un prêt de six mois à Saint-Etienne.

Malgré quelques prestations honorables, il ne fait aucun doute que l’international sénégalais de 25 ans ne poursuivra pas sa carrière à Saint-Etienne. Et pour cause, le montant de son option d’achat, évaluée à plus de 10 ME, est hors d’atteinte pour les Verts. En toute logique, Claude Puel et les dirigeants de l’ASSE vont donc se mettre en quête d’un nouveau défenseur central lors du prochain mercato. Le manager des Verts souhaite principalement recruter de jeunes joueurs et selon les informations de Tuttomercatoweb, un défenseur évoluant cette saison en Ligue 1 a tapé dans l’œil de l’ancien coach de Nice, de Lyon et de Leicester. Il s’agit d’Andreaw Gravillon, qui totalise 24 apparitions en championnat sous les ordres de Christophe Pélissier au FC Lorient.

Prêté par l’Inter Milan, le défenseur central français de 23 ans est l’une des réelles satisfactions de la saison à Lorient, qui dispose d’une option d’achat estimée à 4 ME pour le recruter définitivement en fin de saison. Reste qu’en cas de descente en Ligue 2, les Merlus ne seront pas en mesure de recruter Gravillon, dont les bonnes prestations pourraient en revanche lui permettre de continuer à évoluer dans l’élite. Saint-Etienne est sur les rangs pour récupérer le défenseur de l’Inter Milan, au même titre qu’un autre club de Ligue 1. Montpellier, qui compte des joueurs assez vieillissants en charnière avec Hilton ou encore Congré, apprécie le profil du joueur mais la piste Gravillon devra être validée par le futur entraîneur. Or pour l’instant, on ne sait pas si Michel der Zakarian, en fin de contrat en juin dans l'Hérault, sera toujours à la tête du MHSC la saison prochaine. Une petite incertitude dont Saint-Etienne peut profiter pour avancer ses billes et tenter de se mettre d’accord avec Gravillon et avec les dirigeants de l’Inter Milan.