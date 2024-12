ASSE ‍: Wilfried Nancy grand favori au poste d'entraîneur

L'AS Saint-Etienne a officialisé samedi soir le limogeage d'Olivier Dall'Oglio. Les dirigeants des Verts ne semblent avoir aucun doute concernant son successeur.

La défaite stéphanoise à Toulouse a été celle de trop pour le board de l'ASSE, qui 24 heures plus tard a convoqué Olivier Dall'Oglio pour lui signifier sa mise à pied, avant son licenciement. Une décision liée évidemment aux résultats de Saint-Etienne, qui n'a pris qu'un point à l'extérieur cette saison, mais également aux propos du coach français, lequel répétait que sans un gros mercato en hiver, il fallait craindre la catastrophe. Un discours qui a fortement agacé les nouveaux propriétaires de l'ASSE.

