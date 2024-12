ASSE ‍: Un ancien joueur des Verts contacté pour être entraîneur ‍!

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Au lendemain de l'officialisation de la mise à l'écart d'Olivier Dall'Oglio, Wilfried Nancy est la favori pour devenir entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Mais un nouveau candidat est également en lice.

L'ASSE ayant joué vendredi son dernier match de l'année 2024 en Ligue 1, avant une ultime sortie le week-end prochain face à l'OM en Coupe de France, le Peuple Vert ne s'attendait pas à la décision prise samedi par Kilmer Sports. Mais les dirigeants stéphanois ont finalement décidé qu'il était temps de changer d'entraîneur, et ODO est donc passé à la trappe. Pour le remplacer, L'Equipe a immédiatement mis en avant Wilfried Nancy, l'ancien adjoint de Thierry Henry, désormais entraîneur du Crew de Columbus en MLS et récemment élu meilleur coach de la saison. Mais à en croire EnVertEtContreTous, un autre nom circule actuellement du côté de Geoffroy-Guichard, celui de Zoumana Camara.

🚨 Coup de tonnerre à l'ASSE !



Le club vient d'annoncer ce samedi qu'Olivier Dall'Oglio était déchargé de ses fonctions d'entraîneur à compter de ce jour.



C'est Laurent Huard, Directeur du Centre de Formation de l'ASSE qui assurera l'intérim #ASSE

📸©️ Evect pic.twitter.com/wa1ENP9mgr — Envertetcontretous (@Site_Evect) December 14, 2024

En plus de Wilfried Nancy, l'ancien défenseur central passé par l'AS Saint-Etienne où il a été formé et où il est revenu entre 2004 et 2007 avant de rejoindre le PSG serait sur les tablettes du board stéphanois. Parti du Paris Saint-Germain l'été dernier, Zoumana Camara, qui s'occupait de l'équipe de Youth League du club de la capitale, a été cité dans plusieurs clubs depuis le début de saison, et notamment Rennes ou bien encore Nantes, et c'est dorénavant du côté de l'ASSE qu'il pourrait rebondir. Tandis que Laurent Huard assure l'intérim, Ivan Gazidis ne devrait pas trop tarder avant de faire son choix final afin de permettre au nouvel entraîneur de pouvoir s'installer au plus vite pendant la trêve hivernale.