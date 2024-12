Un Stéphanois s'adresse aux supporters

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Moins d’une semaine après le match face à l’Olympique de Marseille (0-2), qui avait été interrompu à cause des fumigènes, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne Ibrahim Sissoko s’était plaint de la coupure. Sa déclaration n’a pas plu aux supporters à qui le Stéphanois s’est adressé pour calmer le jeu.

L’AS Saint-Etienne n’avait vraiment pas besoin de cette polémique. Lors de la défaite à domicile contre l’Olympique de Marseille le week-end dernier, la partie avait été interrompue à cause de l’utilisation de centaines de fumigènes. Une coupure agaçante pour l’entraîneur des Verts Olivier Dall’Oglio. « Ce n'est jamais très bien, réagissait le coach stéphanois cette semaine. Parce que même les questions qu'on peut poser aux joueurs, je ne pense pas que ça leur plaise. En tout cas, nous, on sait très bien que si ça ne plaît pas aux joueurs, ça ne va pas nous plaire à nous les entraîneurs. »

🗣️ La déclaration complète d’Ibrahim Sissoko au sujet des fumigènes et des arrêts de match : pic.twitter.com/HoZotoQ637 — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) December 13, 2024

Si le technicien a mesuré ses propos, ce n’est pas le cas d’Ibrahim Sissoko. L’attaquant de l’AS Saint-Etienne n’a pas pris de gants pour donner son ressenti pendant l’interruption. « Ça fait chier, clairement. Ça fait chier, osait l’international malien. On s'arrête pendant trois, cinq minutes, à attendre. On ne sait pas ce qu'on attend. Donc non, c'est relou. Déjà, ça coupe le match. Et en plus, ça fait chier tout le monde. » Sans surprise, sa déclaration n’a pas plu aux supporters. Ibrahim Sissoko a pris cher sur les réseaux sociaux. D’où son intervention sur Instagram afin de calmer le jeu.

Sissoko s'adresse aux supporters

« Pour clarifier les incompréhensions suite à ma conférence : ma réponse portait sur le ressenti pendant les arrêts de jeu, en aucun cas sur la pyro ou les animations, qui font la force et la richesse de nos tribunes. Je pense que vous savez mon engagement pour l'ASSE, pour nos couleurs et pour les gens qui font vivre ce club, de l'intérieur ou en dehors », a répondu l’avant-centre avant le retour des Marseillais à Geoffroy-Guichard dimanche 22 décembre en Coupe de France.