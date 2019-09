ASSE : Les Verts et l'Europe, Printant connaît la légende

Dans : ASSE, Europa League, Coupe d'Europe.

L'AS Saint-Étienne a bataillé durement la saison passée pour obtenir son ticket pour l'Europa League, et même si le début de saison des Verts est loin d'être emballant, les retrouvailles entre l'ASSE et la C3 sont attendues par les supporters stéphanois. C'est en Belgique, face à La Gantoise, que Ghislain Printant mènera ses troupes pour bien débuter cette compétition qui n'est pas prise à la légère dans le Forez. Ce mercredi, en conférence de presse, l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne a reconnu qu'il y avait un parfum très spécial dans l'air, Ghislain Printant connaissant les liens très spéciaux entre les Verts et l'Europe.

« Coacher Saint-Étienne est une fierté. C’est encore plus vrai pour un match en coupe d’Europe. L’Europe et l’ASSE, c’est une histoire d’amour. Je connais la tâche. Il faut désormais avoir de l’ambition. C’est un groupe ouvert, comme j’avais pu le dire après le tirage. À ce niveau-là, il n’y a pas de match facile. Soyons généreux dans nos convictions », a réclamé l'entraîneur stéphanois, qui sait qu'une victoire dès le premier match de cette Europa League peut relancer la saison de l'ASSE, y compris en Ligue 1.