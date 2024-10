Dall'Oglio viré, le patron de l'ASSE a déjà tranché

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

La situation d’Olivier Dall’Oglio, déjà fragile, ne s’est pas arrangée avec la nouvelle défaite de l’ASSE ce week-end contre Angers. Le coach des Verts se retrouve contesté et ça ne date pas d’hier.

Auteur d’un début de saison en dent de scie, Saint-Etienne a lourdement chuté à Angers samedi (4-2). Une défaite face à un concurrent direct dans la course au maintien qui pourrait compter à la fin de la saison et qui risque de coûter cher à Olivier Dall’Oglio. Et pour cause, l’entraîneur stéphanois est contesté depuis la lourde défaite sur la pelouse de Nice en septembre. Depuis, les résultats se sont un peu améliorés mais chaque rechute laisse craindre un départ pour l’ex-entraîneur de Montpellier et de Brest. Le revers à Angers pourrait être celui de trop d’autant plus que selon les informations de Live Foot, Kilmer Sports a de gros doutes sur les capacités d’Olivier Dall’Oglio à guider les Verts vers un maintien serein.

La preuve, le média nous apprend que « pour Olivier Dall’Oglio, le sort semble déjà jeté » et que l’actuel entraîneur de l’ASSE a de très fortes chances d’être remercié dans les semaines à venir. Une décision qui semble de plus en plus évidente alors que le président Ivan Gazidis serait en plein doute depuis le mois de septembre sur l’avenir de son entraîneur. Plusieurs noms ont déjà été cochés par la direction stéphanoise afin de prendre la suite d’Olivier Dall’Oglio, dont l’avenir à Saint-Etienne s’assombris de plus en plus.

Dall'Oglio joue sa peau dans les semaines à venir

Les résultats de l’ASSE d’ici au mercato hivernal seront certainement cruciaux pour l’avenir de l’entraîneur français, lequel espère se sauver avec des résultats positifs dans les prochaines semaines. Mais il aura fort à faire avec des affiches contre Strasbourg, Lyon, Montpellier, Rennes ou encore Marseille lors des prochaines journées. Autant dire que pour Olivier Dall'Oglio, il va falloir trouver la recette miracle très vite pour passer Noël au chaud et ne pas devenir le deuxième coach à se faire virer cette saison en Ligue 1 après Michel der Zakarian.