ASSE : Les Verts en L2, une crainte légitime ?

Dans : ASSE.

Onzième de Ligue 1 la saison dernière, Saint-Etienne tentera de nouveau d’assurer son maintien sans trembler en 2021-2022.

Le recrutement inexistant des Verts ne permet pas de viser d’objectifs plus ambitieux à ce jour. Et ce ne sont pas les matchs amicaux de Saint-Etienne qui vont rassurer les supporters foréziens. Mercredi soir, C8 diffusait en clair l’opposition entre l’Olympique de Marseille et l’ASSE à Gueugnon. Sans trop de surprise, les Verts ont été dominés par les coéquipiers de Dimitri Payet, vainqueurs sur le buzzer. Sur l’antenne de RMC, le consultant Sébastien Piocelle a fait part de ses inquiétudes pour les Verts, qu’il voit se battre pour le maintien et rien de plus. Un constat qui fait mal quand on parle d’un club de la dimension de Saint-Etienne.

« Individuellement, il y a quand même du talent. Ce serait bien que ce soit un peu plus collectif, c’est-à-dire qu’ils fassent autre chose que ce qu’on a vu contre l’OM. Je n’ai pas vu tous les matchs de préparation de Saint-Etienne, mais c’est vrai qu’il faudrait un peu plus d’enthousiasme, un peu plus d’envie d’aller vers l’avant. C’est une tactique de jouer assez bas et de jouer en contre, mais je pense comme Claude Puel que ça peut être une année galère pour les Stéphanois. (…) J’ai l’impression que l’objectif est de faire le dos rond – il y a peut-être encore une année galère, une sorte de transition pour qu’il y ait un repreneur – et de ne pas descendre » a lancé le consultant de RMC dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si malgré son jeune effectif et l’absence de renforts lors de ce mercato, Claude Puel parviendra à réaliser une surprise en hissant les Verts dans le top 10 par exemple. Cela serait déjà signe d’une saison réussie pour les pensionnaires de Geoffroy Guichard…