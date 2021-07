ASSE : Le mercato rend fou Claude Puel

Dans : ASSE.

Toujours aussi discrète sur le marché des transferts, l’ASSE ne rassure pas vraiment ses fidèles après une saison déjà délicate sportivement en 2020-2021.

Les renforts ne viennent pas, et les ventes qui pourraient permettre cela non plus. Pourtant, une signature a été annoncée, celle de Wajdi Kechrida en provenance de l’Etoile Sportive du Sahel. Un beau coup pour renforcer le côté droit avec l’international tunisien de 26 ans, mais qui est finalement définitivement tombé à l’eau mardi dernier. Visiblement, l’Aigle de Carthage possède un dossier long comme le bras chez les clubs qui veulent le faire venir, notamment avec une pléiade d’agents et d’intermédiaires, ce qui a fini par faire reculer l’ASSE, comme d’autres clubs avant cela. Tout cela n’est pas du goût de Claude Puel, qui voit son club perdre du temps pour des recrutements qui ne finalisent pas, qu’elle qu’en soit la raison. L’entraineur stéphanois l’a donc vertement fait savoir dans les colonnes du Progrès.

« C’est la période des fake-news, notamment à propos d’un certain joueur tunisien. Certains essayent de se faire de la publicité sur le dos de l’ASSE », a dénoncé le technicien de l’ASSE, qui continue de voir les dossiers lui passer sous le nez. C’est aussi le cas du défenseur central Nicolas Nkoulou, l’ancien lyonnais sur le départ au Torino puisqu’en fin de contrat, se dirige vers l’Arabie Saoudite. Le club de Forez espérait faire un joli coup en ramenant l’international camerounais pour stabiliser sa défense, mais Nkoulou fonce désormais vers Al Ettifaq Football Club. Une nouvelle piste à abandonner, alors que Claude Puel cherche un élément d’expérience en défense. Mais avec des moyens limités et des dossiers souvent confus, cela n’avance clairement pas à une grosse semaine de la reprise de la Ligue 1.